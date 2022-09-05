الإثنين 05 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

وزير الدفاع يشهد مراسم تكريم أبطال القوات المسلحة المحققين إنجازات رياضية على المستوى المحلى والدولى

وزير الدفاع يشهد
وزير الدفاع يشهد مراسم التكريم
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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلى والدولى لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدورى الرياضى للقوات المسلحة للعام التدريبى 2021/ 2022، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد الرياضيين ونجوم الرياضة والإعلام.

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بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول نشأة وتاريخ جهاز الرياضة للقوات المسلحة مروراً بالإنجازات التى حققها أبطاله ومساهمتهم فى الارتقاء بالمنظومة الرياضية ورفعة راية الوطن.

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وألقى اللواء أ ح حسام خضر، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، كلمة أكد خلالها أن ما حققه لاعبوا جهاز الرياضة للقوات المسلحة من إنجازات مشرفة لمصر يأتى نتيجة للدعم المتواصل الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الرياضية والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين.

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وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين الحاصلين على الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (وهران 2022)، ولاعبى ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية ونادى طلائع الجيش المشاركين فى مختلف البطولات الدولية والإفريقية والعربية.

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ونقل الفريق أول محـمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين وللأجهزة الرياضية والإدارية مؤكداً اعتزازه بأبناء هذا الجيل من العسكريين، وما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطى الصعاب، مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل الأمة وحاضرها المجيد بما يمتلكونه من مواهب وطاقات متجددة.

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وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن الرياضة تعد من أفضل القيم الإنسانية التى تهذب النفوس وترتقى بالأخلاق، وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات وأنها تجسيد حقيقى للعزيمة والإصرار والإرادة القوية، وأن القوات المسلحة تسعى دائما لإنشاء منظومة رياضية متكاملة داخل القوات المسلحة لتأهيل البراعم الرياضية من خلال المدارس العسكرية الرياضية، فضلاً عن التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الصروح الرياضية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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