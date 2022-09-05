براءة عامل من حيازة سلاح ناري بدون ترخيص في الموسكي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة عامل، من حيازة سلاح ناري دون ترخيص بمنطقة باب الشعرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، وأسامة احمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أحرز دون ترخيص سلاح ناري غير مششخن "خرطوش" وأحرز ذخائر فيما تستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصا بحيازته وإحرازه.

وأشارت التحقيقات أن معاون قسم شرطة الموسكي وردت إليه معلومات بأن المتهم يحرز سلاح ناري خرطوش فانتقل إلى مكان تواجده، وأبصر مقبض السلاح بين طيات ملابسه فضبطه وبتفتيشه عثر على السلاح وطلقتين ناريتين لنفس السلاح .

وبمواجهته أقر بإحرازه للسلاح والذخائر بغرض الدفاع عن النفس، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته والتي أصدرت بالحكم المتقدم أمامكم.