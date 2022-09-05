من الخبراء.. كيف يمكن أن يتنبأ «عمر نومك» بخطر الموت؟

يعد الحصول على ليلة نوم جيدة من أفضل الطرق لضمان صحتك العقلية والجسدية.

وقد اكتشف كبار العلماء في جامعة ستانفورد ميديسن الآن، أن "عمر نومك" يمكن أن يزيد من خطر تعرضك لمشاكل صحية طويلة المدى.

ووفقًا لموقع the sun يصف الباحثون عمر النوم بأنه العمر المتوقع الذي يرتبط بصحة الفرد بناءً على نوعية نومه، ويفعلون ذلك من خلال مراقبة خصائص النوم لعدد من المرضى في نفس الفئة العمرية وحساب المتوسطات.

ومن الممكن أن يكون لديك عمر نوم أقل من المتوسط، ​​مما قد يؤدي إلى صحة أفضل، وفقًا لتقارير Medical Xpress.

بشكل عام، يغفو الناس بشكل مختلف في مختلف الأعمار، مع التغيرات في نوعية النوم كونها واحدة من أولى العلامات وأكثرها توثيقًا للشيخوخة وسوء الصحة، والخبر السار هو أن عمر النوم ليس ثابتًا، ولدينا بعض التحكم في تحسينه.

وقام الخبير إيمانويل مينوت وزملاؤه بتحليل 12000 دراسة فردية ذكرت خصائص نومهم، حيث شمل ذلك حركة الذقن والساق والتنفس وضربات القلب، كان هدفهم تطوير نظام يحسب عمر النوم ويحدد الاختلافات الأكثر ارتباطًا بالموت.

يقول Mignot، الذي درس النوم لمدة 30 عامًا، إن المشكلات طويلة المدى مثل الاستيقاظ لأقل من دقيقة دون تذكرها تضر بالصحة.

وأضاف: “النتيجة الرئيسية التي توصلنا إليها هي أن تجزئة النوم - عندما يستيقظ الناس عدة مرات طوال الليل لأقل من دقيقة دون أن يتذكروا ذلك - كان أقوى مؤشر على الوفيات، هذا يختلف عن الشخص الذي يدرك أنه كان مستيقظًا، وهو ما يحدث أثناء اضطرابات النوم مثل الأرق”.

تابع Mignot: "يمكننا استخدام الفرق بين العمر الزمني الخاص بهم وعمر نومهم للتنبؤ بالوفيات، بناءً على فكرة أن تقدم سن النوم هو مؤشر على وجود مشكلة صحية.

وأضاف “وبالفعل، وجدنا أن الأشخاص الذين لديهم سن نوم أكبر مقارنة بأعمارهم الفعلية معرضون لخطر متزايد للوفاة، بناءً على نوم المرضى الذين ماتوا لاحقًا”.

من دراسات أخرى، نعلم أن قلة النوم توجد في مجموعة متنوعة من الحالات مثل توقف التنفس أثناء النوم، والتنكس العصبي، والسمنة، والألم المزمن.

ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن عمر النوم غير محدد وهناك الكثير من الاختلافات حتى إذا كان سن نومك أكبر من عمرك الزمني، فهذا لا يعني أن خطر الوفاة لديك سيكون أعلى، ويعتبر الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في ساعات منتظمة هو مفتاح لتحسين نومك.