أخبار فاتتك| مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد اجتماعه الخامس لاختيار مقررى اللجان.. وبدء قبول طلبات فرص العمل بالإمارات

تناولت الساعات الماضية العديد من الأخبار التي تنوعت بين السياسية، والاجتماعية، والفنية، والاقتصادية، ونقدم لكم من خلال هذه السطور أهم الأخبار بنشرة "أخبار فاتتك" هذا الصباح.

27 % زيادة فى صادرات الصناعات الهندسية خلال 7 أشهر

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022 بنسبة 27% لتسجل 2.1 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار بالفترة نفسها من الفترة عام 2021.

وكشف التقرير الشهري، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعا بنسبة 24% فى شهر يوليو 2022 بالمقارنة بنفس الشهر من 2021، حيث بلغت 258.7 مليون دولار في يوليو 2022 بالمقارنة بـ209.1 مليون دولار فى يوليو 2021.. اضغط هنا

اليوم.. «القوى العاملة» تبدأ في قبول طلبات الحصول على فرص عمل بالإمارات

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، في قبول طلبات راغبي العمل من الجنسين في إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات، وذلك حتى يوم الخميس المقبل.

تلقت الوزارة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات، يفيد باحتياج إحدى المؤسسات الطبية لعدد من الخبرات المصرية في المجال الطبي. اضغط هنا

اليوم.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد اجتماعه الخامس لاختيار مقررى اللجان

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الاجتماع الخامس للمجلس، اليوم الإثنين، من أجل اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمسة عشرة المتفرعة عنها، وذلك من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام. اضغط هنا

الإندبندنت: الإعلان عن ليز تراس رئيسة وزراء جديدة لبريطانيا اليوم

أكدت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن ليز تراس كرئيسة وزراء جديدة اليوم بعد حملة قيادية شاقة استمرت ستة أسابيع.

وقضى كل من وزير الخارجية وريشي سوناك الأسابيع العديدة الماضية في عبور البلاد والمشاركة في عمليات تصعيد في محاولة لكسب أكثر من 200 ألف عضو في الحزب مكلفين باختيار زعيم حزب المحافظين القادم. اضغط هنا

مصرع طفل وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب أستاذان جامعيان بجامعة قنا وطفلان لهما، كما لقي طفل مصرعه فى انقلاب سيارتهم على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

بدأت تفاصيل الواقعة بحسب بيان أمنى صادر صباح اليوم، بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد شريف عز طنطاوى، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ببلاغ لمركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ووجود متوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز. اضغط هنا

بملامح متغيرة.. مايان السيد تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة مايان السيد، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وتألقت مايان السيد، خلال الجلسة، بفستان أسود عاري الكتفين وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، كما اختارت ماكياجا قويا، خاصة للعيون تسبب في تغير ملامحها بشكل كبير، وأظهرها أكبر من عمرها. اضغط هنا

«معملتش كدا بمزاجي».. الاعترافات الأخيرة لقاتل فتاة المنوفية

عثرت أجهزة الأمن على جثمان المتهم بإنهاء حياة فتاة المنوفية، بعد أن أطلق النيران على نفسه بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بالسلاح النارى المستخدم في قتل الفتاة.

قبل ساعات قليلة من قيام المتهم أحمد عميرة، بإنهاء حياته، خرج في مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يعترف فيه بجريمته. اضغط هنا