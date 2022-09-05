اليوم.. إعادة محاكمة 14 متهما في «أحداث شغب السلام»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 14 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث شغب السلام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمـين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وكانت قد عاقبت المحكمة 25 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 7 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات.