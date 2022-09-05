الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 14 متهما في «أحداث شغب السلام»

محكمة
محكمة
ads

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 14 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث شغب السلام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمـين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وكانت قد عاقبت المحكمة 25 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 7 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

مصادر بالتعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

«بيذاكر على لمبة العمود».. حقيقة الصورة الصادمة لـ «طفل الدقهلية»

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في الأسواق.. الحديد يبدأ من 17 ألف

«أيادٍ شابة تحفظ التراث».. الدستور داخل مركز ترميم وحفظ المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

لواء. محسن الفحام

"الثقافة والتغيرات المناخية"

عبدالوهاب داود

«الدستور» وطه حسين وحديث الإزالة المزعوم

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

عملية غور الأردن: الهجمات على "الحافلات" في إسرائيل.. ما دلالاتها؟

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله

رقم «23».. من هو «هرتسي هاليفي» رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد؟