ضبط مسجل خطر بحيازته كمية من الإستروكس بإمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من المواد المخدرة "استروكس"، بمنطقة إمبابة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة إمبابه بقيام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة، وتم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات وحيازة المتهم للمواد المخدرة للاتجار فيها.

وبإعداد الأكمنة للمتهم تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحيازته كمية من المواد المخدرة "الإستروكس"، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.