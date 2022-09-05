الإثنين 05 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المعاينة الأولية في مقتل مسنة بحلوان: هذه هى المسروقات

جثة
جثة
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تجري النيابة العامة بحلوان تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل شقتها بمنطقة كفر العلو بمدينة حلوان.

بمعاينة جثمان الضحية وجد آثار خنق حول رقبتها، وتبين من المعاينة الأولية سرقة خاتم ودبلة ذهب كانت ترتديهم الضحية قبل مقتلها فجر اليوم ، كما تبين سرقة مبلغ مالي جار حصره.

وتجري مباحث قسم شرطة حلوان، تحريات مكثفة لتحديد هوية المتهم مرتكب الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفادة وجود جثة لسيدة مسنة داخل شقة بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة فاطمة ا، 92 سنة، وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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