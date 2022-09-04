العثور على جثة صحفي أفريقي متعفنة داخل شقة ببولاق الدكرور

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة صحفي أفريقي مُتعفِّنة داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة مفادة وجود جثة في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة الشيخ صالح م أ، ويحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية ويعمل صحفى، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه وأن الجثة متعفنة لمرور عدة أيام على وفاته.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.