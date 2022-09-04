الإثنين 05 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

أمن القاهرة يبحث عن لغز العثور علي جثة مسنة بحلوان

جثة
جثة
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يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة خنقا داخل شقتها بحلوان وتم نقلها إلى المستشفي. 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بالعثور علي جثة لسيدة مسنة داخل شقتها بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان. 

تم العثور على جثة "فاطمة.ا" ، وتبين أنها ترتدى كامل ملابسها ، وتبين وجود أثأر خنق حول رقبتها ، وبعمل التحريات رجحت أن الجريمة بدافع السرقة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

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وائل لطفي

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