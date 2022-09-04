الأحد 04 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«رفضت الارتباط به».. حبس المتهم بتهديد وابتزاز فتاة فى حدائق القبة

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بحدائق القبة، اليوم الأحد، حبس المتهم بالتعدي على فتاة وابتزازها، 4 أيام على ذمة القضية، عقب رفضها الارتباط به، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب لابتزازه فتاة رفضت الارتباط به بمنطقة حدائق القبة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من فتاة مفاده تعرضها للمضايقات والتهديد بالإيذاء والابتزاز من قبل زميلها في العمل بعد رفض أهلها زواجه منها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم ضبط المتهم ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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