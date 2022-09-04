ضبط صاحب مكتبة بـ1000 كتاب تعليمي دون تفويض بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك مكتبة، لبيعه وتوزيعه الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي «بدون تفويض».

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي «بدون تفويض»، أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة المشار إليها، وضبط مالك المكتبة، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 1040 كتابًا تعليميًا لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بقصد تحقيق الربح المادي.