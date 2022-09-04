«عطشان يا أمل».. والد فتاة البراجيل يكشف خطة ابن عمتها لدخول المنزل ومحاولة اغتصابها

واصلت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله الطالبة "أمل"، بعد فشله فى اغتصابها، في القضية المعروفة إعلاميًا بفتاة البراجيل.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال والد المجنى عليها، حيث قال إن المتهم خدع ابنته عن طريق طلبه منها شرب الماء حتى توافق على دخوله، مضيفًا: "ابن عمتها وقالها عايز اشرب مينفعش متدخلوش" وطالب الأب فى نهاية حديثه بالقصاص لابنته.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بالعثور على جثة طفلة مذبوحة داخل منزل بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «أمل م.ع» 15 سنة، بها آثار ذبح بمنطقة الرقبة وطعنة في الجسد وعارية الجسد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليها "نجل عمتها" بدافع الاغتصاب إلا أنه فشل في محاولته فقام بقتلها وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عقب فشله في اغتصاب المجني عليها فقام بقتلها خشية افتضاح أمره، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.