الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

علاقات تمتد لـ100عام .. محطات في تاريخ العلاقات المصرية السعودية

السيسي ووزير الخارجية
السيسي ووزير الخارجية السعودي
ads

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لبحث علاقات التعاون بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير فيصل بن فرحان نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة.

وأكد الرئيس السيسي على "الخصوصية الاستراتيجية" التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز محطات العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية..

عام 1939، أنجزت مصر بعض المشروعات العمرانية فى السعودية بموجب اتفاقية التعمير بالرياض، والتى أعقبت توقيع معاهدة صداقة بين مصر والمملكة العربية السعودية عام 1926.

وفي عام 1967، تم تخصيص مبالغ كبيرة لتمكين مصر وسوريا والأردن من الصمود عقب العدوان الإسرائيلى على الدول العربية عام 1967، حيث توجه الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها.

وعام 2005، تم عقد الدورة الحادية عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزيرى خارجية الدولتين بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.

فى مايو 2005 تم عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيرى التجارة الخارجية والصناعة بالقاهرة والاتفاق على عقدها بصورة دورية كل ستة أشهر بالتبادل بين عاصمتى الدولتين.

وخلال  العام نفسه انعقد مجلس الأعمال المصرى السعودى مرتين ، الأولى بالقاهرة فى مارس والثانية بالرياض فى مايو.

ثورة 30 يونيو

وقدمت المملكة العربية السعودية للدولة المصرية خلال ثورة 30 يونيو، دعمًا اقتصاديًا فقد بلغ حجم الاستثمارات السعودية فى مصر مليار جنيه، وعدد الشركات السعودية التى أسست فى المرحلة الانتقالية الثانية بلغت 16شركة، ووصل حجم الاستثمارات السعودية لـ28 مليار دولار بقطاعات مختلفة فى عام 2013، ووفقًا لإحصائيات البنك المركزى المصرى فإن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية فى 2013 بلغ نحو 3.2 مليار دولار حيث تمثل حجم الصادرات السعودية لمصر 2.3 مليار بينما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية 900 مليون دولار.

وفي عام 2016، أسس الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجلس التنسيق السعودى المصرى، وابرموا 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادى بين البلدين، فى مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، من بينها اتفاقية لتطوير مستشفى قصر العينى بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بتكلفة 100 مليون دولار.

وفي عام 2018، تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، أثناء زيارته لمصر، فى مجالات استثمارية ضخمة مختلفة.

وفي يونيو 2021، وقع الجانبان اتفاقيات لزيادة التعاون فى 30 بندًا أبرزها الصناعة وزيادة الصادرات.

إتفاقية اتفاق استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي استثمارات استراتيجية استراتيجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر وقيمة المصنعية

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

والد فتاة البراجيل أمام المحكمة: «وجدت بنتي عريانة وغارقة في دمها»

بـ«السلاح نفسه».. المتهم بقتل أماني فتاة المنوفية يتخلص من حياته

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 4-9-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

لواء. محسن الفحام

"الثقافة والتغيرات المناخية"

عبدالوهاب داود

«الدستور» وطه حسين وحديث الإزالة المزعوم

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله

رقم «23».. من هو «هرتسي هاليفي» رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد؟

إسرائيل تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا