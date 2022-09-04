الأحد 04 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022/ 2023

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022/ 2023 لطلبة الشعبة العلمية لتكون (55%) بدلًا من (60%) أسوة بما تم فى الشعبة الأدبية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديمية والكليات العسكرية للعام الدراسى 2022/ 2023، وفى ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتى نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية.

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