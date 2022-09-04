رابط دعم مصر.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

تحديث بطاقة التموين 2022، خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022، من الكلمات الأكثر بحثًا على موقع البحث «جوجل»، حيث يستمر البحث من المواطنين عن إضافة المواليد الجدد، وطرق تسجيل رقم الهاتف لتحديث بطاقة التموين 2022 فالبطاقة التموينية تهم شريحة كبيرة من المواطنين كونها تقدم دعم على العديد من السلع.

تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2022

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، عبر رسائل نصية من خلال بونات صرف الخبز للمواطنين، لتجنب إيقاف البطاقات التموينية.

يأتي ذلك بعدما حثت وزارة التموين المصريين الدخول إلى موقع «دعم مصر التمويني»، وتسجيل رقم الموبايل للتحديث.

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

ويستعرض موقع «الدستور»، في هذا التقرير رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، وخطوات إضافة رقم الموبايل لـ بطاقة التموين 2022، وإضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين، عبر موقع دعم مصر.

رابط موقع دعم مصر وتحديث بيانات بطاقة التموين 2022

وتم مد فترة تحديث بطاقة التموين للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين، مضيفا أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

دعم مصر.. رابط تحديث بطاقة التموين 2022

خطوات التسجيل رقم المحمول لتحديث بطاقة التموين 2022

- الدخول على موقع "دعم مصر الرسمي"

- اضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة.

- قم باختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

- يتم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- ثم قم بكتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

- اضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين

شروط إضافة المواليد لبطاقات التموين 2022

بحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد وضعت عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022، من خلال رابط موقع دعم مصر، وهى كالآتى:

1- يكون الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة (زوج وزوجة و2 من الأبناء).

2- والبطاقة التموينية المسجل بها 3 أفراد فقط يمكنهم إضافة فرد آخر، شرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

طريقة أخرى لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 تكون كالتالي:

1- يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع دعم مصر.. اضغط هنـــــــــــــــــــا

2- اضغط على سجل حسابا جديدا.

3- يتم كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

4- قم بكتابة اسم الوالدة (الاسم الأول).

5- اضغط على خدمات التموين.

6- قم باختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا ثم بدء الخدمة.

7- ضع اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الإسم رباعي.

8- ثم قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

9- وقم بوضع صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

10- وأخيرًا اضغط على خيار (إضافة).