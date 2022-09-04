النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة أماني ببركة السبع

وجه المستشار حمادة الصاوي النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة أماني ببركة السبع وضبط المتهم وهاتفه المحمول والسلاح المستخدم في الجريمة.

ورد بلاغ إلى النيابة العامة أمس السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري بوفاة الطالبة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت تسعة شهود على الواقعة.

وكلفت النيابة العامة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص هاتف المجني عليها، كما ندبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمانها لبيان ما به من إصابات، وللوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة.