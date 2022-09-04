موقع التنسيق الالكتروني.. تسجيل رغبات المرحلة الثالثة طلاب الثانوية العامة 2022

ينشر موقع الدستور الالكتروني رابط موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية وخطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022 عبر بوابة مصر الرقمية.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

وبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022 لجميع الشعب: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، 205 درجات بنسبة 50%، ويصل إجمالي عدد طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق إلى 66754 طالبا وطالبة، منهم 37630 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و29214 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة .. موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية

أولا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنــــــــــــــــــا لـ تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

ثانيا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

ثالثا: ستظهر بيانات الطالب

رابعا: الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

ملحوظة.. في حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468.

واخيرا: تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022

شروط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الالكتروني

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها بتنسيق المرحلة الثالثة 2022.

بعد أن يتم الانتهاء من إدخال الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 يمكن طباعتها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك بالضغط على «Save As» على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.