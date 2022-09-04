الأحد 04 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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موقع التنسيق الالكتروني.. تسجيل رغبات المرحلة الثالثة طلاب الثانوية العامة 2022

تنسيق
تنسيق
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ينشر موقع الدستور الالكتروني رابط موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية وخطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022 عبر بوابة مصر الرقمية.

 

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

 

وبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022 لجميع الشعب: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، 205 درجات بنسبة 50%، ويصل إجمالي عدد طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق إلى 66754 طالبا وطالبة، منهم 37630 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و29214 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

 

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة .. موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية

أولا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنــــــــــــــــــا لـ تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

ثانيا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

ثالثا: ستظهر بيانات الطالب

رابعا: الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

ملحوظة.. في حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468.

واخيرا: تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

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بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

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قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة

وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022

شروط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الالكتروني

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها بتنسيق المرحلة الثالثة 2022.

بعد أن يتم الانتهاء من إدخال الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 يمكن طباعتها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك بالضغط على «Save As» على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية بوابة مصر الرقمية الثانوية العامة 2022 تسجيل رغبات المرحلة الثالثة الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثالثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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