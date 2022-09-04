الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المؤبد لـ3 متهمين بقتل سائق فى الزاوية الحمراء

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه، فى الزاوية الحمراء.

وكان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات مع المتهمين قد كشف عن أن الجناة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأنهم قاموا بقتل سائق «توك توك» بعد أن استوقفوه بحجة توصيلهم إلى أحد الأماكن فى المنطقة، وما إن اطمأنوا إلى خلو الشارع من المارة حتى قاموا بتهديد الضحية بسلاح أبيض للاستيلاء على التوك توك، فحاول السائق القتيل مقاومتهم، فقاموا بقتل المجنى عليه، وألقوه خارج الدراجة النارية، واستولوا عليها وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من الأهالى يفيد بعثورهم على جثة شاب مقتول وملقى بأحد شوارع المنطقة، وعلى الفور تم جمع التحريات اللازمة، واستخدام التقنيات الحديثة، حيث تمكنوا من كشف هوية الجناة.

وبإعداد الأكمنة تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهمين، وبحوزتهم التوك توك المسروق، والسلاح الأبيض المتهم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المؤبد.

الزاوية الحمراء سائق قتل عاطلين المؤبد تشكيلا عصابيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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