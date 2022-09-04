كل ما تريد معرفته عن تقديم جامعة 6 أكتوبر 2022

تعد جامعة 6 أكتوبر من أفضل الجامعات التي يرغب الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الالتحاق بها لأنها توفر العديد من التخصصات والكليات التي تقدم خدمات تعليمية مميزة .

كما أن تنسيق الكليات بجامعة 6 أكتوبر يتيح للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بكليات المرحلة الاولى دخول الكليات التي يرغبون بها بجامعة 6 أكتوبر بمجموع أقل، وتقدم الدستور في التقرير التالي المعلومات التفصيلية عن جامعة 6 أكتوبر وطريقة تقديم جامعة 6 أكتوبر 2022 وتنسيق الكليات المتاحة بها.

تقديم جامعة 6 أكتوبر 2022

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 ولديهم رغبة في تقديم جامعة 6أكتوبر 2022 الدخول عبر الرابط التالي واتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على موقع الجامعة من الرابط: admission.o6u.edu.eg

ثانيًا ملء البيانات ورفع البيانات المطلوبة وهي (شهادة الثانوية العامة، شهادة الميلاد، صورة الرقم القومي).

ثالثًا مراجعة الأوراق في إدارة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، ويتم الترتيب وفقا للمجموع الأعلى من المتقدمين.

رابعًا في حالة القبول يتم ارسال رسالة على الهاتف المحمول أو الإيميل المسجل الخاص بالطالب.

تخصصات جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب البشري.

كلية الصيدلة.

كلية طب الأسنان.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية الهندسة.

كلية السياحة والفنادق.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية التربية.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية الاعلام وفنون الاتصال.

كلية العلوم الاجتماعية.

كلية الحاسبات ونظم المعلومات.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الفنون الجميلة (العمارة)

تنسيق كليات جامعة 6 أكتوبر 2022

توفر جامعة 6 أكتوبر 15 كلية لطلاب الشعب الثلاث في الثانوية العامة، وتعد من أفضل الكليات التي تقدم مناهج تعليمية ذات جودة عالية .

كليات الطب 82%

كليات الصيدلة 74%

كليات العلاج الطبيعي 78

كليات طب الأسنان 80%

كليات الهندسة 68%

كليات الطب البيطري 70%

كليات الإدارة والاقتصاد 55%

كليات الحاسبات 62%

كليات التمريض 55%

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%

كليات الآداب 55%

كليات العلوم السياسية 55%

كليات التربية 55%

كليات الفنون التطبيقية 55%

كليات اللغات والترجمة 55%

كليات السياحة والفنادق 55%

كليات الآثار 55%