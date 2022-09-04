السجن 15 سنة لمزارع أطلق النار على شخصين بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، مزارعا، بالسجن 15 سنة غيابيا، لاتهامه بتهديد شخصين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثى، ووئام سامي، وبأمانة سر سيد علي بكر.

كشف أمر الاحالة عن قيام المتهم باستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري، بأن قام بتهديد المجني عليهما وإثارة الرعب لهما بسبب خلافات سابقة بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.