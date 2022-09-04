الأحد 04 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

لا إصابات بحريق مستشفى الزقازيق الجامعي

حريق مستشفى الزقازيق
حريق مستشفى الزقازيق الجامعي
ads

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، الأحد، على حريق شب بمستشفى الزقازيق العام، دون وقوع إصابات بشرية.

واندلع حريق في الدور الثالث، المخصص تحت التجهيزات كغرف عمليات، وصعدت أدخنة الحريق إلى قسم الغسيل الكلوي في الدور الرابع، مما اضطر إلى إخلائه من المرضى ومغادرة القسم لحين السيطرة على الحريق.

وأكدت إدارة المستشفى الحياة عادت إلى طبيعتها داخل المستشفى وانتظم عمل جميع الأقسام.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير الحماية المدنية، بوقوع حريق محدود بمستشفى الزقازيق العام، وتمت السيطرة عليه وجرى انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.

حريق الغسيل الكلوي وقوع إصابات مستشفى الزقازيق السيطرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

الأكثر قراءة

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

بالأسماء.. نقل وانتداب 23 قيادة في حركة المحليات

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 4-9-2022

الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية السعودى

روسيا تحبط هجوما أوكرانيا بـ8 مسيرات على محطة زابوريجيا النووية

نادي الرحاب يواصل الإنجازات.. انضمام لاعب جديد لصفوف منتخب الخماسي الحديث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لاصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

محمد المعموري

التصحر.. والمعالجات الجدية للحد منها

د.أحمد الخميسى

حديث حول جورباتشوف

ماجد حبته

قلق فى المحيط الهادئ

صور

جنازة المخرج علي عبدالخالق

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: هناك جنود بين مصابى حادث «حافلة غور الأردن»

إصابة 5 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار على حافلة قرب غور الأردن

تدريبات ومهام خاصة.. القبض على شبكة تجسس إسرائيلية من "البهائيين" فى إيران