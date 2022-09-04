لا إصابات بحريق مستشفى الزقازيق الجامعي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، الأحد، على حريق شب بمستشفى الزقازيق العام، دون وقوع إصابات بشرية.

واندلع حريق في الدور الثالث، المخصص تحت التجهيزات كغرف عمليات، وصعدت أدخنة الحريق إلى قسم الغسيل الكلوي في الدور الرابع، مما اضطر إلى إخلائه من المرضى ومغادرة القسم لحين السيطرة على الحريق.

وأكدت إدارة المستشفى الحياة عادت إلى طبيعتها داخل المستشفى وانتظم عمل جميع الأقسام.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير الحماية المدنية، بوقوع حريق محدود بمستشفى الزقازيق العام، وتمت السيطرة عليه وجرى انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.