16 أكتوبر.. الحكم على متهم في قضية «داعش حلوان»

حجزت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة عمرو مجدي إبراهيم عيد، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المقيدة برقم 4160 لسنة 2020 حلوان، المعروفة إعلاميً بـ«داعش حلوان» لجلسة 16 أكتوبر.

صدر القرار الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد، وأحمد مصطفى.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأعراض.