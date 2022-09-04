خطوات ورابط تحديث بيانات المعلمين بالازهر 2022

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات ورابط تحديث بيانات المعلمين بالازهر، بعد إعلان الأزهر الشريف عن تحديث قاعدة بيانات العاملين بالأزهر تحديد النقص في أعداد المعلمين في بعض المواد.

وزاد البحث عن خطوات ورابط تحديث بيانات المعلمين بالازهر حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر الإنترنت، ويعرض الدستور في السطور التالية خطوات ورابط تحديث بيانات المعلمين بالأزهر.

رابط تحديث بيانات المعلمين بالازهر

يستطيع المعلمين بالأزهر الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لـ تحديث بيانات المعلمين بالازهر من اتباع الخطوات التالية :

أولا الدخول عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هذا الرابط https://www.azhar.eg/EmpInfoUpdate

ثانيًا كتابة رقم السجل والرقم القومي الخاص بالمعلم في الخانة المحددة.

ثالثًا قم بالضغط على أيقونة تسجيل دخول.

رابعًا يقوم العاملون بالأزهر بملء البيانات المطلوبة منهم والتي حددها الأزهر الشريف ، وهي المنطقة الأزهرية التابع لها المعلم، وتحديد نوع الإدارة التعليمية التابع لها، ثم تحديد المعهد الأزهري، كما يقوم العاملون بالأزهر بكتابة بيانات المحافظة التابع لها ومحل الإقامة، ورقم الموبايل.

خامسًا قم بالضغط على أيقونة حفظ آخر البيانات، ثم ستظهر أمامك عبارة تم الحفظ بنجاح.

بوابة الأزهر الإلكترونية

ويعد تحديث بيانات المعلمين بالأزهر ثم طباعة الاستمارة التي تم تحديثها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خطوة هامة للحصول على ترقيات الأزهر التي أعلنت عنها الازهر الشريف ، فبعد تحديث كافة البيانات المطلوبة ، أكد قطاع الأزهر الشريف على أهمية طباعة استمارة بيان معلم ضمن المستندات المطلوبة لترقيات المعلمين، وذلك بعد تحديث بيانات العاملين في الأزهر الشريف 2022، ويكون أي معلم أو معلمة في المعاهد الأزهرية قادرين على طباعة استمارة بيان المعلم.

أو يمكنهم الدخول عبر رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين واتباع الخطوات التالية :

أولا قم باختيار أيقونة معلم أزهرى.

ثانيًا إدخال البيانات المطلوبة عبارة عن اسم المستخدم والرقم المسلسل وكلمة السر.

ثالثُا الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

رابعًا اختيار أيقونة بيان حالة معلم بعد التأكد من صحة البيانات الواردة في صحيفة الأحوال .

وآخر خطوة وهي قيامك بالضغط على أيقونة طباعة صحيفة الحالة وتتم طباعتها في الحال.