الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

إصابة 5 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار على حافلة قرب غور الأردن

حافلة إسرائيلية في
حافلة إسرائيلية في شارع 90
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وقع حادث إطلاق نار، اليوم الأحد، ضد حافلة إسرائيلية في شارع «90» قرب غور الأردن.

وأصيب خمسة إسرائيليين في حادث إطلاق النار قرب غور الأردن، بينهم مصابان اثنان بجروح متوسطة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي اثنين من المشتبه بهم بعد وقت وجيز من الحادث، فيما كشفت المعلومات الأولية أنهم فلسطينيون من سكان مدينة جنين.

وأطلق فلسطينيان اثنين النار تجاه الحافلة الإسرائيلية حتى توقفت، وبعدها حاولوا إضرام النيران بها.

إسرائيل حافلة إسرائيلية إطلاق نار حادث إطلاق نار قوات الجيش جنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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