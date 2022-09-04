انقلاب «تريلا» محملة بـ500 أسطوانة بوتاجاز فى الطريق الصحراوى بأسيوط

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز ومدينة أسيوط انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بأكثر من 500 أسطوانة بوتاجاز دون خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة نقل محملة بعدد كبير من أسطوانات البوتاجاز على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من صينية محور الهضبة بأسيوط.

وانتقل إلى موقع البلاغ العميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومساعد مدير الأمن وضباط مركز شرطة أسيوط وقوات الحماية المدنية وأحمد ثابت شنودة صليب نائبي رئيس المركز والمرور.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث عن سقوط سيارة نقل تريلا محملة بأكثر من 500 أسطوانة بوتاجاز ممتلئة على الطريق الدائري، فيما لم ينتج عن الحادث أي إصابات.