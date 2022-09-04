القبض على عامل بحوزته مواد مخدرة في كفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الشيخ، القبض علي عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة، وذلك أثناء قيامه بتوزيع كمية من جوهر مخدر الهيروين، أثناء ترويج بضاعته المحرمة علي عملائه، وبحوزته سلاح ناري، ليتم اقتياده إلى مركز شرطة كفر الشيخ.

البداية بتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بورود معلومات من العناصر السرية بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة ليتم إعداد خطة محكمة لضبطه.

وباتخاذ الإجراءات تمكنت الحملة الأمنية من ضبط المتهم، مقيم بقرية الحمراوي، التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة من بينها سرقة بالإكراه، ومخدرات، وضرب، وعثر بحوزته علي سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، بالإضافة إلي 4 طلقات لذات السلاح، كما عثر بحوزته أيضًا علي 110 تذكرة من جوهر مخدر هيروين، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهاتف المحمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة، ليجري ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة كفر الشيخ.

حرر محضر بالواقعة والمضبوطات حمل رقم 11942 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، ليجري إخطار جهات التحقيق بذلك، وعقب العرض على جهات التحقيق أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.