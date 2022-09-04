الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

اليوم.. الحكم على تشكيل عصابى بتهمة قتل شاب وإصابة آخر فى مقهى بالدقهلية

حبس متهمين
حبس متهمين
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تصدر محكمة جنايات المنصورة، الحكم على المتهمين بقتل شاب وإصابة آخر، خلال هجوم مسلح على مقهى بمحافظة الدقهلية.

كانت المحكمة قد أحالت المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

بداية الواقعة، عندما شهدت قرية ترعة غنيم التابعة لمركز شربين، هجوم 7 أشخاص على مقهى، وأطلقوا وابلًا من الرصاص بشكل عشوائي، قاصدين قتل مالكها.

وأسفر الحادث عن مقتل الشاب "محمد . م" - حاصل على بكالوريوس تجارة، بـ4 طلقات نارية فى البطن من الجانب الأيسر، وذلك أثناء تصادف جلوسه على المقهى فى وقت الجريمة، بينما أصيب "لمعى ح." - صاحب المقهى، بطلقات نارية بالقدمين.

كشفت التحريات، أن مجموعة من المسجلين خطر يستقلون 3 دراجات نارية، استهدفوا المقهى بوابل من الأعيرة النارية، قاصدين قتل مالكها، نظرًا لضبطه شقيق أحد المتهمين أثناء اتجاره فى المواد المخدرة بالشارع، وتسليمه لقسم الشرطة، وصدر ضده حكمًا قضائيًا بالسجن لمدة 15 عامًا.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 4 من المتهمين، وقررت النيابة العامة إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.

محكمة جنايات المنصورة قتل شاب محافظة الدقهلية مفتى الجمهورية طلقات نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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