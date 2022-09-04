الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

تقرير أممى: إسرائيل هدمت 9 آلاف مبنى فلسطينى منذ 2009

جريدة الدستور
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أظهر تقرير للأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية هدمت نحو 9 آلاف مبنى فلسطيني، وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس 2022.

 

وقال مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 8 آلاف و 746 مبنى فلسطينيًا، وإن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضرارًا بنحو 152 ألفًا آخرين.

 

وأشار إلى أن عمليات الهدم أدت أيضًا إلى "حدوث أضرار بنحو ألف و559 منزلًا، وأن المباني المهدمة قد تكون سكنية، أو متعلقة بسبل العيش، أو مرتبطة بالخدمات، أو جزءًا من البنية التحتية".

 

وأضاف التقرير أن "هذه المعطيات تشمل مباني تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر، أو أجبرت أصحابها على ذلك".

 

وجاء في التقرير أن عمليات الهدم تنفذ عادة "بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية، والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية، بهدف ردع مقاومين محتملين".

 

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة إسرائيل عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ "النكبة" أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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