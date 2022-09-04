ترامب يصف بايدن بأنه عدو الدولة ويقول بشأن مداهمة منزله: رد فعلى عنيف

وصف الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب خلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه عدو الدولة، وذلك أمام أنصاره الذين احتشدوا في تجمع انتخابي مساء السبت في ولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب متحدثًا عن بايدن أمام الحشد "هو عدو الدولة"، وذلك ردًا منه على هجوم شرس شنه ضده بايدن الذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق يمثل "تطرفًا يهدد أسس جمهوريتنا".

وانتقد ترامب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي منزله في فلوريدا.

في أول ظهور علني له منذ تلك المداهمة، قال ترامب إن البحث كان "تحريفًا للعدالة". وحذر من أنه سينتج عنه "رد فعل عنيف لم يره أحد من قبل".

قال ترامب: "لا يمكن أن يكون هناك مثال أكثر وضوحًا للتهديدات الحقيقية من الحرية الأمريكية أكثر مما كان عليه قبل أسابيع قليلة فقط، عندما شهدنا واحدة من أكثر انتهاكات السلطة المروعة من قبل أي إدارة في التاريخ الأمريكي".

كما رد ترامب أيضًا على خطاب بايدن هذا الأسبوع الذي قال فيه الرئيس إنه وأنصاره الجمهوريين "يمثلون تطرفًا يهدد أسس جمهوريتنا".

قال ترامب لمؤيديه إن بايدن ألقى "الخطاب الأكثر شراسة وبغضًا وتسببًا للانقسام الذي ألقاه رئيس أمريكي على الإطلاق".

وقال ترامب "إنه عدو للدولة".

وتابع "الجمهوريون في حركة MAGA ليسوا من يحاول تقويض ديمقراطيتنا"، في إشارة إلى حركته "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".