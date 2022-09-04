الأحد 04 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

انقطاع التيار الكهربائى عن قرى عراقية جراء قصف مدفعى تركى

انقطاع التيار الكهربائى
انقطاع التيار الكهربائى
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أفادت مصادر إعلامية عراقية بأن المدفعية التركية عادت واستأنفت مساء السبت قصفها لمناطق في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

 

وأبلغ مصدر أمني في تصريحات لوكالة شفق نيوز العراقية، أن "المدفعية التركية قصفت مساء اليوم مناطق بناحية (كاني ماسي) وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من قرى المنطقة".

 

وأوضح المصدر أن قذيفة مدفعية وقعت بالقرب من الخط الكهربائي 11 Kvالتابع لمحطة كهرباء (كانى ماسي)، مشيرا إلى أن فرق الصيانة تمكنت من صيانة الأضرار وإعادة الطاقة الكهربائية لتلك القرى.

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وائل لطفي

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