السبت 03 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

وزير الرياضة يشدد على الإدارة الاقتصادية لتحقيق تطلعات أعضاء نادي النادي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على  ضرورة الالتزام بالإدارة الاقتصادية لتحقيق تطلعات الأعضاء.

 

جاء ذلك خلال لقائه بمجلس الأمناء الجديد برئاسة الدكتور محمد مختار رشيدي، ويضم كل من الدكتور محمد حسام الدين الملاحي نائباً، محمد منير محمود أمين الصندوق، وعضوية كل من الدكتور خالد عزت، الدكتور عبداللطيف صبحي، والدكتورة ياسمين عراقي، واللواء توحيد توفيق عبدالسميع، والمهندس عادل النجار.

 

وعقب اللقاء، شهد وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مطاعم المبني الاجتماعي بنادي النادي مع الشركة الهندسية لإدارة وتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية(ش.م.م)، وكذا توقيع عقد إنشاء أكاديمية الفنون للدكتور أحمد عواد لأعضاء فرع نادي النادي بالسادس من أكتوبر.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 

ولفت إلى أن مشروع نادى النادي يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كافة الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً أن هدف الوزارة من سلسلة أندية “النادي” هو تقديم نموذج مختلف للأندية الرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص، ولتصبح الأكثر انتشارا  في الجمهورية لتشكل مع مراكز الشباب الموجودة كيانات رياضية واجتماعية تستوعب جميع المصريين.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 


أشار "صبحي" إلى أن الهدف من توقيع هذا العقد يأتي في إطار  الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالنادي من خلال التعاقد مع شركات استثمارية وسياحية ومستثمرين عاملين في مجال الاستثمارات والتشغيل  المحترفة في إدارة المطاعم والكافتيريات، لتحقيق أفضل إستثمار لموارد النادي وزيادتها، بما يعود بالنفع على النادي والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة  للأعضاء.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 

قام بالتوقيع المهندس أحمد عامر رئيس شركة الإدارة والتشغيل بنادي النادي مع المهندس حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لإدارة وتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية(ش.م.م).

 

 

 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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