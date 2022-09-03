السبت 03 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

زيادة أسعار سجائر «الشرقية للدخان»

سجائر
سجائر
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قررت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى، زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع، اعتبارًا من غدٍ الأحد 4-9-2022.

وقال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات فى بيانه، إن الشركة أخطرتهم بزيادة 2 جنيه لأغلب أنواع السجائر، تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقًا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأشار إبراهيم إمبابى، إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، موضحًا أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارًا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها تساهم في استقرار السوق.

وفي سياق ذلك، يستعرض "الدستور" أسعار بيع السجائر للمستهلك وهي كالآتي:

سعر كليوباترا سوفت كوين ارتفع من 19 جنيهًا لـ21 جنيهًا.

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) ارتفع من 20 جنيهًا لـ22 جنيهًا.

سعر كليوباترا سوبر من 21 جنيهًا لـ23 جنيهًا.

سعر "بوكس 10" من 11.50 جنيه لـ13 جنيهًا.

سعر بوسطن/ بلمونت 19.50 جنيه لـ22 جنيهًا الزيادة 2.5 جنيه.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ20.50 جنيه.

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيهًا، بدون زيادة.

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيهًا بدون زيادة.

سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) من 21 جنيهًا لـ23 جنيهًا.

سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهًا بدون زيادة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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