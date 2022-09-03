القدر ينقذ مواطنا من الموت في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب شخص جراء انقلاب سيارة على طريق عزالدين اتجاه القاهرة أمام الاستثمار دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة على وصلة عزالدين أمام الاستثمار اتجاه القاهرة دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة أحمد م أ 52 عاما مقيم القاهرة ومصاب اشتباه كسر بضلوع الجانب الأيسر وجرح قطعى وسحجات وكدمات.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.