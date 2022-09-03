السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
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الكرازة

الأنبا بنيامين يترأس سيامة كاهن واجتماع مجمع الكهنة بالمنوفية

الأنبا بنيامين
الأنبا بنيامين
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ترأس نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية صلاة  القداس الإلهي، صباح أول أمس، في كنيسة العلية بمبنى المطرانية بشبين الكوم، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس مينا بشرى سلامة كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس في قرية شما بأشمون، التابعة للإيبارشية، باسم القس جبرائيل.

وعقب القداس عقد نيافته الاجتماع الدوري مع مجمع كهنة الإيبارشية في مقر المطرانية.

ومن جهته تستعد الكنائس، في 27 سبتمبر للاحتفال بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي.

ويترأس الأساقفة قداسات عيد الصليب بمقر كنائسهم بالإيبارشيات، مُتخذين الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار كورونا.
 

وعيد الصليب هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة والصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتتأهب الكنائس للاحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعاده خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هرقل.

وتعود ذكرى اكتشاف الصليب بعد أن ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى "117 – 138"، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي عام 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.

الاجراءات الاحترازي الانبا بنيامين مطران المنوفية الانبا بنيامين الأنبا أنطونيو الإيبارشيات التابعة للإيبارشية الأنبا انطونيوس

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