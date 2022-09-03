السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة فتاة مصابة بالرأس في فايد

جثة
جثة
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شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، فريق بحث عالى المستوى بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد؛ لكشف ملابسات لغز العثور على جثة فتاة بكامل ملابسها وبها إصابة بالرأس ملقاة بصحراء قرية سرابيوم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد بورود بلاغ من أهالى قرية سرابيوم مفاده العثور على جثة فتاة عمرها حوالى 17 عام بكامل ملابسها وبها إصابات بالرأس. 

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبدالرحيم مدير مباحث الإسماعيلية ضم ضباط الإدارة وضباط مباحث مركز شرطة فايد، وأوكل ليه سرعة كشف هوية الفتاة وكشف وملابسات الواقعة وظروفها والقبض على مرتكبيها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثة الى مشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

إصابات بالرأس اللواء محمود عاشور العثور علي جثة فتاة انتداب الطب الشرعي أمن الإسماعيلية تشكيل فريق بحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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