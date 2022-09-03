السبت 03 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تفاصيل مذكرة فريد الديب للطعن على إعدام قاتل نيرة: «رئيس المحكمة خالف القواعد الأصولية»

فريد الديب
فريد الديب
ads

انتهى المحامي فريد الديب من إعداد مذكرته للطعن على حكم محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وقال فريد الديب في مذكرته التي أعدها للنقض على حكم إعدام محمد عادل، إن هناك قصورًا وفسادًا في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضى رئيس المحكمـة بالقاعدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددًا، حين وصف المحامى الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، مـحـمـد إبـراهـيـم شـاهـين حسن- المحامى بأنه هو المحامى الأصيل عن الطاعن، وفى هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا في حكم ضافٍ: إذا كان المحامى الذي نـدبـتـه مـحـكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجـراءات المحـاكـمـة، ولم يـحـضـر سـمـاع الـشـهـود إذا كـان نـدبـه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.

وأضاف الديب أن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بـواسـطـة ممثـل لـه يـخـتـاره هـو من هيئة الدفاع نقض جنائي جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية- س 3- ص 684- قـاعـدة رقم 254- طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.

وأوضح في مذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل، أن ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامى الذي كـان يحـضـر مع المدافع عن الـطـاعـن هـو مـحـامٍ ابتدائى لا تجوز لـه المـرافـعـة أمـام مـحـاكم الجنايات، أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف نقض جنائى جلسة 4 من يناير سنة 1976- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قـاعـدة رقم ٤/٢- طعن رقم ١٤٧٢ لسنة 45 القضائية، وفى هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا: يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقى الخصوم في وجـود المحامى بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائى جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية- ١٠٨٤- قاعدة رقم 1/199- الطعن رقم ٢٠٧١ لسنة 55 القضائية.

إعدام المتهم محمد عادل إعدام محمد عادل المحامي فريد الديب النائب العام مذكرة فريد الديب الطعن على إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

الأكثر قراءة

تفاصيل مذكرة فريد الديب للطعن على إعدام قاتل نيرة: «رئيس المحكمة خالف القواعد الأصولية»

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

ضبط راكبة بحوزتها سجائر بها زيت الماريجوانا بمطار القاهرة

جنيه انخفاضًا فى الجرام.. أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

محامي نيرة أشرف: أتمنى تأييد حكم الإعدام ردعًا لمثل هذه التصرفات

وفاة فتاة أثناء إزالة وسيلة منع حمل فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حديث حول جورباتشوف

ماجد حبته

قلق فى المحيط الهادئ

مؤمن المحمدي

القرية وزلعة العسل

د. منى حلمى

تنفيذ الموت عبر البث المباشر الحى

علي سعدة

دخلنا المفقود فى السياحة

صفاء النجار

مقام راحل «1»

د.كريمة الحفناوى

ماذا تريد المرأة من الحوار الوطنى؟

سارة شريف

50 ألف رسالة

صور

جنازة المخرج علي عبدالخالق

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سفينة حربية تركية ترسو فى إسرائيل: علاقات دافئة ومناورات مع «الناتو» (فيديو)

فلسطين تُحمّل إسرائيل مسئولية وفاة أسير داخل سجونها.. وتطالب بتحقيق دولى

كيف تتحرك إسرائيل فى الملف النووى الإيرانى؟