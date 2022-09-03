السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

إقبال على منافذ شراء مستلزمات المدارس: تخفيضات تصل لـ30%

شراء مستلزمات المدارس
شراء مستلزمات المدارس
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توافد المواطنون بكثافة لليوم الثالث على التوالى على المنافذ والسرادقات التى أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمشاركة فى فعاليات المرحلة الـ٢٣ من مبادرة «كلنا واحد»، التى انطلقت بداية الشهر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد.

وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، التى أتاحت الفرصة لهم لشراء مستلزمات الدراسة بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة ٣٠٪ عن نظيرتها فى الأسواق، ما أسهم فى رفع العبء عن كاهلهم.

وأشاد المواطنون بمبادرة «كلنا واحد»، ودورها فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية لهم بأسعار مخفضة، معربين عن شكرهم وزارة الداخلية؛ لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات التى تعكس تطور الفكر الأمنى للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة فى الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية، ما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت، بداية سبتمبر الجارى، فعاليات المرحلة الـ٢٣ من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بجميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد، وتتضمن إهداء ٣٢ ألف حقيبة مدرسية للمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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