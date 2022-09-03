السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الحبس 3 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه للمتحرش بفتاة المهندسين

حبس
حبس
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قررت محكمة جنايات الجيزة حبس المتهم بالتحرش بفتاة المهندسين 3 أشهر وتغريمه 5 آلاف جنيه.

البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يرصد لحظة تحرش شخص بفتاة، وبفحص الفيديو وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة أمكن التوصل لهوية الفتاة، وتبين أن الواقعة حدثت بنطاق منطقة المهندسين في محافظة الجيزة.

واتهمت الفتاة الشاب الذي ظهر بالفيديو بالتحرش بها، وتم إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه وإحالته للمحاكمة الجنائية.

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