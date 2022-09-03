السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

استكمال محاكمة قاتل شاب قرية الهياتم في المحلة.. الإثنين

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات الغربية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في مركز المحلة لجلسة بعد غد الإثنين للمرافعة في القضية 587 لسنة 2022 كلى شرق طنطا.

كانت المحكمة قد انعقدت اليوم بحضور أهلية المجني عليه، وادعوا مدنيًا من قبل المتهم بمبلغ 15001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وطلب المحامى الحاضر مع المتهم عرض الأسطوانة التى تم تفريغها من جهاز DVR بمعرفة المساعدات الفنية والمتضمنة بيان شامل للواقعة من بدايتها لنهايتها للوقوف على حقيقة الواقعة.

ونظرت المحكمة الأسطوانة على جهاز لاب توب في المداولة أمام المدعين بالحق المدنى ومحاميه والمتهم ومحاميه، وشاهدت هيئة المحكمة تفاصيل الواقعة من بدايتها لنهايتها، وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسة وقررت المحكمة فى مواجهة طرفى التداعى التأجيل لجلسة الإثنين 5 سبتمبر للمرافعة والدفاع.

استكمال محاكمة المتهم بقتل شاب المساعدات الفنية تاجيل محاكمة المتهم محكمة جنايات محاكمة المتهم متهم بقتل شاب مركز المحله

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وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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