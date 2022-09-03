استكمال محاكمة قاتل شاب قرية الهياتم في المحلة.. الإثنين

قررت محكمة جنايات الغربية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في مركز المحلة لجلسة بعد غد الإثنين للمرافعة في القضية 587 لسنة 2022 كلى شرق طنطا.

كانت المحكمة قد انعقدت اليوم بحضور أهلية المجني عليه، وادعوا مدنيًا من قبل المتهم بمبلغ 15001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وطلب المحامى الحاضر مع المتهم عرض الأسطوانة التى تم تفريغها من جهاز DVR بمعرفة المساعدات الفنية والمتضمنة بيان شامل للواقعة من بدايتها لنهايتها للوقوف على حقيقة الواقعة.

ونظرت المحكمة الأسطوانة على جهاز لاب توب في المداولة أمام المدعين بالحق المدنى ومحاميه والمتهم ومحاميه، وشاهدت هيئة المحكمة تفاصيل الواقعة من بدايتها لنهايتها، وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسة وقررت المحكمة فى مواجهة طرفى التداعى التأجيل لجلسة الإثنين 5 سبتمبر للمرافعة والدفاع.