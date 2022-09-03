رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2022 وموعد تقديم التظلمات عليها

يتصدر البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2022 محركات البحث خلال هذه الأيام حيث يحاول الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في المرحلة الاولى ويسعوا إلى التقديم في الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجديدة 2022- 2023 .

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2022

يستطيع الآن الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2022، وذلك بعدما أن تم اعتمادها رسميًا من قبل وكيل الأزهر.

نجاح الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2022 بنسبة 84.47%،

وفي وقت سابق، اعتمد محمد الضويني، وكيل الأزهر، بنسبة نجاح وصلت إلى 84.47%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحانات الذي وصل عددهم إلى 41935 طالبًا وطالبة‎.‎

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 دور ثاني

جرت امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري خلال الفترة من 10 أغسطس والتي استمرت حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

وفي الاطار ذلك تفوقت الفتيات على البنين، وهو الأمر الذي أوضحته نسب النجاح في الشهادة الإعدادية التي وصلت إلى 88.22% للفتيات، وعددهن 15301 طالبة، بينما بلغت نسبة البنين 82.35% وعددهم 26632 طالبًا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني إلكترونيًا

وللراغبين في الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني يسهل على الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 برقم الجلوس من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية والضغط هنــــا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني داخل المدارس

تتيح المدارس النتائج بالاسم فقط بعد مرور 24 ساعة من ظهورها إلكترونيًا، ليحصل عليها الطلاب من خلال قائمة الكشوف المدرسية.

موعد تقديم التظلمات على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني إلكترونيًا

ومن المقرر، أن يتم فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، بداية من يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس والتي تستمر لمدة أسبوعين.

قيمة تقديم التظلمات على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني إلكترونيًا

وقد أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن تقديم التظلم يتم مقابل دفع مبلغ وقدره 100 جنيه على كل مادة تريد التحقق من نتيجتها، حيث يستردها الطالب في حالة الحصول على درجات إضافية.