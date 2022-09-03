السبت 03 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2022 وموعد تقديم التظلمات عليها

جريدة الدستور
ads

يتصدر البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني  2022 محركات البحث خلال هذه الأيام حيث يحاول الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في المرحلة الاولى ويسعوا إلى  التقديم في الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجديدة 2022- 2023 .

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2022

يستطيع الآن الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني 2022، وذلك بعدما أن تم اعتمادها رسميًا من قبل وكيل الأزهر.

بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلى الملحق على الشهادة الإعدادية الأزهرية إلكترونيًا بمعاهد الشرقية

رابط وخطوات نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

نجاح  الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2022 بنسبة 84.47%،

وفي وقت سابق، اعتمد محمد الضويني، وكيل الأزهر، بنسبة نجاح وصلت إلى 84.47%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحانات الذي وصل عددهم إلى 41935 طالبًا وطالبة‎.‎

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 دور ثاني

جرت امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري خلال الفترة من 10 أغسطس والتي استمرت حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

وفي الاطار ذلك تفوقت الفتيات على البنين، وهو الأمر الذي أوضحته نسب النجاح في الشهادة الإعدادية التي وصلت إلى 88.22% للفتيات، وعددهن 15301 طالبة، بينما بلغت نسبة البنين 82.35% وعددهم 26632 طالبًا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني إلكترونيًا

وللراغبين في الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني يسهل على الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 برقم الجلوس من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية والضغط هنــــا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني داخل المدارس

تتيح المدارس النتائج بالاسم فقط بعد مرور 24 ساعة من ظهورها إلكترونيًا، ليحصل عليها الطلاب من خلال قائمة الكشوف المدرسية.

موعد تقديم التظلمات على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني إلكترونيًا

ومن المقرر، أن يتم فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، بداية من يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس والتي تستمر لمدة أسبوعين.

قيمة تقديم التظلمات على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني إلكترونيًا

وقد أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن تقديم التظلم يتم مقابل دفع مبلغ وقدره 100 جنيه على كل مادة تريد التحقق من نتيجتها، حيث يستردها الطالب في حالة الحصول على درجات إضافية.

الاعدادية الأزهرية نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2022 الثالث الإعدادي الأزهري الشهادة الاعدادية الازهرية الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2022

مواد متعلقة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

الأكثر قراءة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

قائد طائرة يهدد باستهداف أحد المتاجر في ولاية مسيسبي الأمريكية

وفاة فتاة أثناء إزالة وسيلة منع حمل فى دمياط

القباج: الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة «ثروة توعية» المجتمع

فريد الديب يتقدم بمذكرة نقض على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

الأمن يحبط محاولة ابتزاز جنسى لفتاة بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

القرية وزلعة العسل

د. منى حلمى

تنفيذ الموت عبر البث المباشر الحى

علي سعدة

دخلنا المفقود فى السياحة

صفاء النجار

مقام راحل «1»

د.كريمة الحفناوى

ماذا تريد المرأة من الحوار الوطنى؟

سارة شريف

50 ألف رسالة

ماجد حبته

أطفال العلوم النووية!

محمد عبدالعزيز

رؤية عربية للعاصمة الإدارية

صور

جنازة المخرج علي عبدالخالق

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

سفينة حربية تركية ترسو فى إسرائيل: علاقات دافئة ومناورات مع «الناتو» (فيديو)

فلسطين تُحمّل إسرائيل مسئولية وفاة أسير داخل سجونها.. وتطالب بتحقيق دولى

كيف تتحرك إسرائيل فى الملف النووى الإيرانى؟