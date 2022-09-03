صدمها «توك توك».. مصرع طفلة على طريق منشأة القناطر

لقيت طفلة مصرعها، بعدما صدمتها مركبة «توك توك» على طريق منشأة القناطر، وتم نقل المتوفاة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفٍ بطريق منشأة القناطر شمال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبيّن أنه اصطدام دراجة نارية "توك توك" بطفلة ونتج عن الحادث مصرعها متأثرة بإصابتها جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والدراجة النارية المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.