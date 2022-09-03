السبت 03 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على 3 متهمين بقتل عامل كافتيريا فى حديقة حيوان الجيزة

جريدة الدستور
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ألقت أجهزة الأمن بالجيزة بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مدير الأمن، القبض على 3 متهمين لاتهامهم بقتل شاب بعد التعدي عليه بالضرب وقيام أحدهم بضربه بقطعة خشبية على رأسه.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم الجيزة مفاده وجود مشاجرة بالقرب من أحد أبواب حديقة الحيوان بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة شاب يدعى آدم مصطفى، 33 سنة وبه آثار اعتداء بالضرب على رأسه، وتوفى متأثرًا بإصابته داخل المستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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