موعد بدء تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

الخميس الماضي الموافق 1 سبتمبر 2022 ظهرت نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بعدما اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وأتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب المتضررين من الدرجات إمكانية تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 وذلك خلال مهلة حددتها وزارة التربية والتعليم لـ7 أيام.

طلاب الدور الثاني في الثانوية العامة 2022

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب وطالبة بنسبة 88.7%.

موعد بدء تقديم تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022

ومن المفترض أن يبدأ تقديم تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من الأحد المقبل الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة سبعة أيام، وذلك إلكترونيا على الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة.

حيث يتاح التقديم في تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذي أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

وعليه فإن وزارة التربية والتعليم أتاحت للطلاب التقديم في تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 من هنا بدءا من الأحد المقبل ولمدة 7 أيام.

رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وقد حددت وزارة التربية والتعليم رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 لاطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، بقيمة 150 جنيها لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تعليمات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

وقد حددت وزارة التربية والتعليم عددا من الإرشادات للطلاب بشأن تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، حيث يتم التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات، كما أنه سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة أنه يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم الدور الثاني ثانوية عام 2022

وأوضحت الوزارة أنه يجب إرفاق عدد من المستندات هي كالتالي:

إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

وأكدت التربية والتعليم، أن الطالب سيقوم بمراجعة تظليل الاجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

وفي حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ وإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.