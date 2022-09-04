لما تمسك السباحون بارتداء قباعات السباحة؟

تمت الموافقة مؤخرا على استخدام قبعة السباحة المصممة خصيصًا للرياضيين ذوي الشعر الأفرو لمسابقات السباحة- على جميع المستويات- بعد منعها في الأولمبياد العام الماضي.

ووفقًا لموقع «مترو»، فتم حظر القبعات من قبل على أساس أنه على حد علمهم، لم يستخدمها الرياضيون المتنافسون في الأحداث الدولية نهائيًا، ولا يحتاجون إلى استخدام قبعات بهذا الحجم والتكوين، ولكن هذا اعتقاد خاطئ.

وواصلت لجنة FINA وصف قبعات السباحة بأنها غير مناسبة؛ لأنها لا تتبع الشكل الطبيعي للرأس، ولكن أدى القرار إلى احتجاج عام، فأعلنت FINA أمس موافقتها الرسمية على مجموعة قبعات السباحة الشاملة كجزء من حملتها المستمرة للتنوع وإمكانية الوصول في الرياضة، حيث تلعب هذه النتيجة دورًا كبيرًا لتحسين التضمين في الرياضة.

وثبت أن الافتقار إلى ملابس السباحة المناسبة تاريخياً، يعتبر عائق أمام السباحين من بعض المجتمعات بل إنه يؤدي إلى تخلي الناس عن الرياضة أو تجنبها تمامًا.

وعادة ما تُصنع قبعات السباحة التقليدية وتصميماتها الأصغر للسباحين الذين لديهم أنواع شعر أقصر أو أرق، مما يجعل من الصعب على السباحين ذوي الضفائر والشعر الأفرو العثور على الملاءمة المناسبة وحماية شعرهم من التلف الناتج عن الماء والكلور.

ويقول برنت نوفيكي، المدير التنفيذي في FINA: «يأتي هذا الإعلان بعد فترة من المراجعة والمناقشة حول تصميم الغطاء بين FINA وSOUL CAP خلال العام الماضي، كما يعتبر تعزيز التنوع والشمولية في صميم عمل FINA، ومن المهم جدًا أن يحصل جميع الرياضيين في الأحياء المائية على ملابس السباحة المناسبة».

وتم تأسيس SOUL CAP في عام 2017، وقد ساعدت العلامة التجارية الشاملة لملابس السباحة SOUL CAP أكثر من 120 ألف سباح في العثور على قبعة تناسبهم، وقضت السنوات القليلة الماضية في حملات لزيادة إمكانية الوصول إلى السباحة، مع التركيز على تعليم السباحة وتشجيع المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا للتعلم والمنافسة.