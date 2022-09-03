السبت 03 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

التفكير الإيجابى.. 7 نصائح للتفاؤل فى الأوقات الصعبة

الأوقات الصعبة
الأوقات الصعبة
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مدى سعادتك يعتمد بدرجة أقل على الظروف الخارجية وأكثر على طريقة تفكيرك، ولقد قمنا بتجميع بعض النصائح والتمارين التي يمكنك استخدامها لتعلم التفكير بشكل أكثر إيجابية وتصبح أكثر سعادة.

لماذا تفكر بإيجابية؟

وفقًا لموقع "الديلي ميل"، فإن التفكير الإيجابي يعني رؤية "الكوب نصف ممتلئ" في موقف، أي إدراك جوانبه الإيجابية بدلاً من سلبياته، كما يعني أيضًا أن تثق بنفسك والإيمان بالنجاح والإمكانيات، ومعالجة الأشياء التي يعتقد الآخرون أنها مستحيلة، حيث تنطوي جميع إنجازات التاريخ العظيمة تقريبًا على التفكير الإيجابي: لقد آمن أحدهم باحتمالية لا تُصدق وعمل على أساسها.

لا انتباه للأفكار السلبية

يمكن أن يكون للأفكار السلبية قوة هائلة، إنهم يدمرون مزاجنا وشجاعتنا وفرحنا، لكن ليس عليك أن تمنحهم تلك القوة، يمكنك ببساطة سحب انتباهك عن الأفكار السلبية. 

فقط ابتسم

هناك أشخاص يمرون دائمًا بحياتهم غاضبين وغيرهم ممن لديهم دائمًا ابتسامة على وجوههم.. الأشخاص المبتسمون هم دائمًا الأشخاص الأكثر سعادة.

ابحث دائمًا عن الخير في الموقف

هناك دائمًا شيء جيد في الموقف، إذا كان شيئًا يمكنك التعلم منه فقط، يمكنك أيضًا تفسير العقبات على أنها تحديات، وأخطاء كمجالات تعلم، إذا لم تجد مكانًا لوقوف السيارات بالقرب من شقت، فيمكنك إما أن تغضب أو تستمتع بالسير في المساء.

مجلة الامتنان

حتى لو بدا كل شيء سيئًا في بعض الأحيان: هناك بالتأكيد الكثير من الأشياء في حياتك التي يمكنك أن تكون ممتنًا لها، من خلال الاحتفاظ بدفتر يوميات الامتنان فإنك تركز على تلك الأشياء بدلاً من النقص الذي تشعر به. 

تجنب المقارنات

يمتلك الجيران شقة جميلة وسيارة كبيرة، والزميل أنحف وأجمل، وابن العم أكثر نجاحًا في وظيفته، مثل هذه المقارنات تجعلنا غير سعداء، وهي تعبير عن التفكير السلبي، يمكننا أيضًا مقارنة أنفسنا بالعديد من الأشخاص الذين هم أسوأ منا. 

الابتعاد عن الأشخاص السلبيين

سواء كنا إيجابيين أو سلبيين يعتمد ذلك أيضًا على الأشخاص من حولنا، إذا كنت تتعامل باستمرار مع أشخاص يشكون ويتذمرون، فإن هذا الموقف السلبي سيؤثر عليك أيضًا. 

 

لماذا تفكر بإيجابية لتفكير الإيجابي بشكل أكثر إيجابية وتصبح أكثر سعادة لا انتباه للأفكار السلبية الابتعاد عن الأشخاص السلبيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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