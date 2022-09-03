السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

العثور على شاب مقتول داخل مسكنه بالزقازيق

ارشيفية
ارشيفية
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تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل شاب في بداية العشرينات، إثر إصابته بجرح طعني بالرقبة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار بالعثور على شاب مقتول داخل مسكنه بقرية النخاس دائرة مركز شرطة الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على شاب داخل مسكنه جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان، لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة.

يجرى ضباط البحث الجنائي التحريات الأولية، وجار سماع أقوال أسرة المجني عليه، وتبين من أقوال شقيقه أنه دخل عليه الغرفة وجده مذبوحا، فيما جار انتداب خبراء الأدلة الجنائية لموقع البلاغ، وجار تحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية شاب النيابة العامة الأدلة الجنائية جرح طعني

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وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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