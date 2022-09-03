أردوغان: تركيا تواجه سيناريوهات مماثلة لما شهدته العراق وسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن "الألاعيب تمارس على المسلمين في جميع أنحاء العالم منذ مدة".

وأضاف في كلمة خلال اجتماع لحزبه العدالة والتنمية بإسطنبول: "قسموا العراق بهذا الشكل على دماء مليوني إنسان، وجعلوه على شفا الانقسام مرة أخرى، وهكذا قسموا سوريا على دماء مليون نسمة، وجزأوها، وما زالوا يواصلون الألاعيب نفسها".

وتابع: "من اليمن إلى أراكان، ومن تركستان إلى البلقان، ومن فلسطين إلى أفغانستان، يتم عرض مسرحيات مختلفة المظهر لنفس الغرض، وفي بلدنا يسعون للقيام بسيناريوهات مماثلة على الفتنة، السنية العلوية والتركية الكردية والأنصار والمهاجرين".