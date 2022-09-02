السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

أشرف صبحى يتفقد المدينة الرياضية والمدينة الشبابية ببورسعيد

جريدة الدستور
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ضمن برنامج زيارته لمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، كل من المدينة الرياضية والمدينة الشبابية بالمحافظة لمعاينة الأنشطة والبرامج الجارية بهما.

تجول الوزير داخل المدينة الرياضية ببورسعيد متفقداً حمام السباحة، والملاعب المتعددة، وصالات الأنشطة، والنادى الصحى، ومجمع ملاعب الإسكواش.

شهد الدكتور أشرف صبحى الأنشطة والبرامج المنفذة بالمدينة وسط إقبال من الأعضاء ومرتادي المدينة، مستمعاً لجدول المسابقات والبطولات التى تستضيفها   المدينة خلال إجازة العام الدراسي، إضافة إلى حضور جانب من بطولتى السباحة والإسكواش المقامة بالمدينة.

وفى زيارته للمدينة الشبابية ببورسعيد، اطلع وزير الشباب والرياضة على جاهزية غرف الإقامة وكافة إنشاءات المدينة لاستقبال الشباب المشاركين فى البرامج والمشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة لهم.

أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من أجل خدمة المواطنين والنشء والشباب من خلال تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج  بتلك المنشآت، وجذبهم  لممارسة مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية بها، بجانب متابعة أداء تلك المنشآت للتأكد من تحقيق رسالتها فى ضوء رؤية واستراتيجية الوزارة.

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