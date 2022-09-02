الجمعة 02 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

ضياء رشوان: اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الإثنين المقبل

ضياء رشوان
ضياء رشوان
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قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، إنه سيعقد اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني الإثنين المقبل.

وأضاف رشوان خلال برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، أن الاجتماع يحضره وسائل الإعلام لمتابعة ما سيحدث فيه، وإجراء لقاءات مع أعضاء المجلس.

وتابع نقيب الصحفيين: "سيكون هناك لكل لجنة من اللجان مقرر ومقرر مساعد، 36 اسما جديدا سيختارهم مجلس الأمناء لإدارة أعمال هذه اللجان، وإدارة تلك اللجان مجلس الأمناء سيضع لها قواعد واضحة، وجلسات المؤتمر سيتم عرض الأفكار فيها بشكل محدد ومُنجز لكل لجنة من اللجان".

وواصل ضياء رشوان: "بعد الجلسة القادمة لمجلس الأمناء سيتم البدء في الحوار الوطني بعدها بوقت قصير للغاية، وستبدأ الجلسات الخاصة به، وكلما خلصت جلسة لمخرجات سيتم إعلانها، والإعلام سيحضر تلك الجلسات إلا إذا قرر مجلس الأمناء عكس ذلك".

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