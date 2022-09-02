ضياء رشوان: القوى السياسية والأحزاب لم ترفض المشاركة فى الحوار الوطنى

كشف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني عن حقيقة الشائعات التي ترددت حول الحوار الوطنى.

وقال رشوان خلال برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "etc"، إن هناك منصات إعلامية تتحدث عن أن الحوار الوطني انتهى، لكن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المنسق العام: "الحوار الوطنى ليس مجرد منصة لإطلاق التصريحات وتبادل الكلمات أو المديح أو تبادل النقد، الأمر أكثر من ذلك بكثير، وإذا كان البعض أراد أن يشوه تلك المبادرة، فمن الواضح الفشل الذريع في ذلك بالتأكيد".

وتابع: "هناك ثوابت خاصة بالحوار الوطني، الأول أن الحوار الوطنى حتى هذه اللحظة يشمل معظم إن لم يكن كل أطراف الحالة السياسية والمجتمعية المصرية، والحالة الحزبية، ولا يوجد حزب واحد من الأحزاب الشرعية في مصر، والتي بلغ عددها 84 حزبا، لا يرغب فى المشاركة بالحوار الوطنى".

وواصل: "كل التحالفات ذات الصفة الحزبية التي تعكس مواقف السلطة في مصر التي تصنف نفسها على أنها معارضة أو مؤيدة، كلهم يشاركون بقوة في الحوار الوطني، ولا يوجد منهم من هو خارج الحوار الوطني، وبالتالي لم ولن نشهد أي خروج من هذه القوى عن الحوار الوطني".